Юношеская сборная Азербайджана по борьбе завоевала 11 медалей в Турции

В Турции, в городе Анталья завершился турнир "Victory Cup", проводимый среди молодых борцов.

Как передаёт Report, в последний день турнира 6 борцов поднялись на пьедестал.

Среди вольных борцов Фархад Керимли (60 кг) стал чемпионом, а Мамед Ахмедов (60 кг) и Кянан Хейбатов (51 кг) заняли третье место. Среди девушек Эльнура Мамедова (53 кг) и Марзия Садыгова (61 кг) завоевали серебряную медаль. В турнире греко-римской борьбы Эльмир Алиев (51 кг) занял второе место.

В итоге, сборная Азербайджана завоевала 11 медалей: 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей.

Судья международной степени Заур Шарифов также судил в турнире "Victory Cup".