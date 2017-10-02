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    Юниорский чемпионат мира по тяжёлой атлетике перенесён из КНДР в Узбекистан

    Такое решение было принято на заседании исполкома IWF в Бухаресте

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди юниоров 2018 года перенесён из КНДР в Узбекистан.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

    Такое решение было принято на заседании исполкома организации в Бухаресте. О причинах такого решения не сообщается.

    КНДР получила право принять турнир два года назад. Соревнования должны были пройти в Пхеньяне.

    Ранее исполком IWF приостановил членство Федерации тяжёлой атлетики России на 12 месяцев. Аналогичное наказание наложено на федерации Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдавии, Казахстана, Турции и Украины. 

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