Юниорский чемпионат мира по тяжёлой атлетике перенесён из КНДР в Узбекистан

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди юниоров 2018 года перенесён из КНДР в Узбекистан.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

Такое решение было принято на заседании исполкома организации в Бухаресте. О причинах такого решения не сообщается.

КНДР получила право принять турнир два года назад. Соревнования должны были пройти в Пхеньяне.

Ранее исполком IWF приостановил членство Федерации тяжёлой атлетики России на 12 месяцев. Аналогичное наказание наложено на федерации Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдавии, Казахстана, Турции и Украины.