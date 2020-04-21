Япония покроет дополнительные расходы из-за переноса Олимпийских Игр

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна покроет дополнительные расходы из-за переноса летних Олимпийских игр в Токио, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Как сообщается в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК), организация занимается оценкой проблем, вызванных переносом соревнований.

"МОК тоже будет нести ответственность за свою долю расходов, у организации есть понимание того, что дополнительные траты составят несколько сотен миллионов долларов США", — отмечается в сообщении.

Летние Олимпийские игры были перенесены на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса.

По последним данным, от COVID-19 скончались более 170 тыс. человек, 652 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,4 млн.