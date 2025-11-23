Взявшие золото Исламиады азербайджанские спортсменки поделились впечатлениями

Выражаю глубокую благодарность народу, который меня поддерживал, руководству федерации, Национальному олимпийскому комитету. Я также горжусь, что стала победительницей Исламиады.

Как сообщает Report, об этом заявила азербайджанская женщина-борец Жаля Алиева, завоевавшая золотую медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

"В дальнейшем хочу добиться еще больших успехов. У меня большие цели. В финале я встретилась с турчанкой Эльвирой Сулейман. Я встречалась с ней ранее на чемпионате Европы. К сожалению, тогда я получила травму ребра, и судья остановил встречу, присудив ей победу. На Исламиаде я взяла реванш. Иншаллах, на предстоящих чемпионатах мира и Европы я смогу добиться желаемого результата", - отметила она.

Бронзовая призерка этих же соревнований Хадиджа Гасанли выразила сожаление, что не смогла подняться на высшую ступень пьедестала почета.

"Это было наше первое командное выступление на Исламских играх. Очень приятно, что вернулась на родину с медалью. Мы не совсем довольны результатом. Потому что отправились в Эр-Рияд за золотой медалью. Просто команда Узбекистана, которой мы проиграли, превосходила нас в плане опыта. К сожалению, мы проиграли им с разницей в одно очко", - рассказала она.

Отметим, что Азербайджан был представлен на соревнованиях 174 спортсменами в 20 видах спорта.

В целом они завоевали на Исламиаде 59 медалей, в том числе 9 золотых, 19 серебряных и 31 бронзовая награда. С этим показателем Азербайджан занял 10-е место в медальном зачете.

Первое место досталось Турции (72 золотых, 44 серебряных, 39 бронзовых), вторым стал Узбекистан (29 золотых, 35 серебряных, 32 бронзовых), а третьим - Иран (29 золотых, 19 серебряных, 33 бронзовых).

Отметим, что Исламиада проходила в Эр-Рияде 7-21 ноября.