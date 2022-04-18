Высшая лига: "Муров" и "Нефтчи" одержали очередные победы

В Высшей лиге Азербайджана по волейболу прошли игры XIX тура.

В Высшей лиге Азербайджана по волейболу прошли игры XIX тура.

Как сообщает Report, встречи состоялись в спортивном зале волейбольного клуба "Муров".

В первой встрече "Муров" одержал победу над "Серхедчи" со счетом 3:0 (25:12, 25:8, 25:15). Команда оформила чемпионство, набрав 41 очко. "Серхедчи" с 6 очками расположился на 4-й строчке.

В последнем матче тура "Нефтчи" с тем же счетом обыграл "Экспресс" - 3:0 (25:15, 25:14, 25:23). Благодаря этой победе "Черно-белые" увеличили очки до 36 и обеспечили "серебро". "Экспресс" с 6 очками расположился на последнем месте.