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Высшая лига: "Муров" и "Нефтчи" одержали очередные победы

Высшая лига: "Муров" и "Нефтчи" одержали очередные победы В Высшей лиге Азербайджана по волейболу прошли игры XIX тура.
Командные
18 апреля 2022 г. 18:40
Высшая лига: Муров и Нефтчи одержали очередные победы

В Высшей лиге Азербайджана по волейболу прошли игры XIX тура.

Как сообщает Report, встречи состоялись в спортивном зале волейбольного клуба "Муров".

В первой встрече "Муров" одержал победу над "Серхедчи" со счетом 3:0 (25:12, 25:8, 25:15). Команда оформила чемпионство, набрав 41 очко. "Серхедчи" с 6 очками расположился на 4-й строчке.

В последнем матче тура "Нефтчи" с тем же счетом обыграл "Экспресс" - 3:0 (25:15, 25:14, 25:23). Благодаря этой победе "Черно-белые" увеличили очки до 36 и обеспечили "серебро". "Экспресс" с 6 очками расположился на последнем месте.

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Версия на азербайджанском языке Yüksək Liqa: "Murov" və "Neftçi" növbəti qələbələrini qazanıb

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