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    Выбран лучший гонщик Гран-при Европы Формула-1

    Мексиканский гонщик Серхио Перес признан лучшим по результатам голосования среди фанатов

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Мексиканский гонщик команды "Force India" Серхио Перес признан лучшим гонщиком Гран-при Европы Формула-1, прошедшего  в Баку 17-19 июня.

    Как сообщает Report, С.Перес признан лучшим гонщиком гонки по результатам голосования среди фанатов на сайте Формулы-1.

    Отметим, что С.Перес занял 2-ое место место по результатам квалификации, но из-за смены коробки передач вынужден был стартовать седьмым. В гонке мексиканец занял третье место, первые два -   Нико Росберг и Себастьян Феттель.

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