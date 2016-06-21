Выбран лучший гонщик Гран-при Европы Формула-1

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Мексиканский гонщик команды "Force India" Серхио Перес признан лучшим гонщиком Гран-при Европы Формула-1, прошедшего в Баку 17-19 июня.

Как сообщает Report, С.Перес признан лучшим гонщиком гонки по результатам голосования среди фанатов на сайте Формулы-1.

Отметим, что С.Перес занял 2-ое место место по результатам квалификации, но из-за смены коробки передач вынужден был стартовать седьмым. В гонке мексиканец занял третье место, первые два - Нико Росберг и Себастьян Феттель.