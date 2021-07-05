Вратарь сборной по хоккею умер в возрасте 25 лет

Федерация хоккея Латвии на официальном сайте сообщила о смерти голкипера "Коламбус Блю Джекетс" Матиса Кивлениекса.
Как передает Report со ссылкой на "Чемпионат", вратарю "мундиров" было 25 лет.
Причины смерти пока не называются.
В этом сезоне он принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.
Напомним, в 2017 году Матис присоединился к "Кливленд Монстерс", фарм-клубу "Коламбуса", подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав "Блю Джекетс".