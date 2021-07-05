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Вратарь сборной по хоккею умер в возрасте 25 лет

Вратарь сборной по хоккею умер в возрасте 25 лет Федерация хоккея Латвии на официальном сайте сообщила о смерти голкипера "Коламбус Блю Джекетс" Матиса Кивлениекса
Командные
5 июля 2021 г. 17:20
Вратарь сборной по хоккею умер в возрасте 25 лет

Федерация хоккея Латвии на официальном сайте сообщила о смерти голкипера "Коламбус Блю Джекетс" Матиса Кивлениекса.

Как передает Report со ссылкой на "Чемпионат", вратарю "мундиров" было 25 лет.

Причины смерти пока не называются.

В этом сезоне он принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.

Напомним, в 2017 году Матис присоединился к "Кливленд Монстерс", фарм-клубу "Коламбуса", подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав "Блю Джекетс".

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Версия на азербайджанском языке Millinin qapıçısı 25 yaşında vəfat etdi

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