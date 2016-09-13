Вратарь сборной Азербайджана по футзалу: Марокканская сборная нас ничем не удивила

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ "В начале матча мы испытывали некоторое волнение. С одной стороны, мы впервые принимали участие в чемпионате мира, с другой, это была наша первая игра. Мы чувствовали некоторое давление, но постепенно освоились".

Об этом заявил Report вратарь сборной Азербайджана по футзалу Ровшан Гусейнли после первого матча в группе F чемпионата мира, окончившегося победой команды со счетом 5:0.

Он отметил, что команда получила преимущество уже после первого гола: "Сборная Марокко была нашим главным соперником. Нам нужна была эта победа. Соперник нас ничем не удивил. Они показали уже увиденную нами на видеозаписях игру. Наш главный тренер проанализировал и предсказал игру марокканцев на 90%".

В заключении вратарь оценил игру других соперников: "Испания является чемпионом Европы, Иран – чемпионом мира. Это очень сильные соперники. На последующих двух матчах мы приложим все усилия, чтобы попасть в 1/8 финала".