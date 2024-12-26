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Вембаньяма и Бриджес в рождественском матче повторили рекорд NBA 1961 года

Вембаньяма и Бриджес в рождественском матче повторили рекорд NBA 1961 года Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) США столкнулась с уникальным рекордом.
Командные
26 декабря 2024 г. 09:54
Вембаньяма и Бриджес в рождественском матче повторили рекорд NBA 1961 года

В Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс" повторили рекорд 1961 года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу NBA, впервые за 63 года один из игроков в составе каждой из команд набрал 40 и более очков в рождественском матче.

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на паркете "Мэдисон Сквер Гарден", завершилась победой хозяев со счетом 117:114.

Самым результативным игроком матча стал центровой "Сперс" Виктор Вембаньяма, набравший 42 очка и сделавший 18 подборов. У "Никс" 41 очко набрал легкий форвард Микал Бриджес.

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Версия на азербайджанском языке NBA-da 63 ildən sonra ilk yaşanıb

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