 Наверх

Волейболистки задержались в Баку в связи с коронавирусом

​Волейболистки задержались в Баку в связи с коронавирусом

В целях обеспечения безопасности легионеров, выступающих в Суперлиге и Высшей лиге Азербайджана по волейболу, их отправили в свои страны. 

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации, в настоящее время в Баку находятся выступающие за "Азеррейл" сенегальская волейболистка Мбайанг Сек и словенская спортсменка Можка Пене. 

Они вынужденно остались в Баку в связи с отменой авиарейсов. 

Отмечается, что руководство их команды создало все необходимые условия для пребывания волейболисток в Баку, и будет содействовать их возвращению в свои страны.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!