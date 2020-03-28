​Волейболистки задержались в Баку в связи с коронавирусом

В целях обеспечения безопасности легионеров, выступающих в Суперлиге и Высшей лиге Азербайджана по волейболу, их отправили в свои страны.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации, в настоящее время в Баку находятся выступающие за "Азеррейл" сенегальская волейболистка Мбайанг Сек и словенская спортсменка Можка Пене.

Они вынужденно остались в Баку в связи с отменой авиарейсов.

Отмечается, что руководство их команды создало все необходимые условия для пребывания волейболисток в Баку, и будет содействовать их возвращению в свои страны.