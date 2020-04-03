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Волейболистка сборной Азербайджана выписана после карантина

Волейболистка сборной Азербайджана выписана после карантина

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Помещенную на карантин волейболистку сборной Азербайджана Юлию Керимову выписали из больницы.

Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, после возвращения в страну выступающая в израильском клубе "Маккаби" (Хайфа) 35-летняя спортсменка была помещена на карантин. 

Результаты анализов Юлии Керимовой оказались отрицательными. 

Уже находящаяся дома спортсменка заявила, что все в порядке и каких-либо проблем нет. 

"Выражаю признательность Федерации волейбола Азербайджана, которая не оставила меня одну в эти трудные дни. Хотя я знала, что при возвращении в Азербайджан придется находиться на карантине, я все же решила вернуться в Баку. Азербайджан - моя родина. Я очень рада, что нахожусь у себя дома в Баку", - сказала Ю.Керимова. 

Отметим, что выступающая в польском клубе "Радомка" волейболистка Маргарита Азизова после возвращения в Баку также была помещена на карантин. 

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