Волейболистка сборной Азербайджана выписана после карантина

Помещенную на карантин волейболистку сборной Азербайджана Юлию Керимову выписали из больницы.

Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, после возвращения в страну выступающая в израильском клубе "Маккаби" (Хайфа) 35-летняя спортсменка была помещена на карантин.

Результаты анализов Юлии Керимовой оказались отрицательными.

Уже находящаяся дома спортсменка заявила, что все в порядке и каких-либо проблем нет.

"Выражаю признательность Федерации волейбола Азербайджана, которая не оставила меня одну в эти трудные дни. Хотя я знала, что при возвращении в Азербайджан придется находиться на карантине, я все же решила вернуться в Баку. Азербайджан - моя родина. Я очень рада, что нахожусь у себя дома в Баку", - сказала Ю.Керимова.

Отметим, что выступающая в польском клубе "Радомка" волейболистка Маргарита Азизова после возвращения в Баку также была помещена на карантин.