Волейболистки сборной Азербайджана проиграли команде России на международном турнире

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Женская сборная Азербайджана по волейболу проиграла команде России в матче международного турнир "Gloria Cup" в Турции.

Как передает Report, встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:20, 25:18) в пользу россиянок.

В первом туре сборная Азербайджана проиграла команде Турции (0:3), а потом обыграла Италию со счетом 3:0 (25:19, 25:22, 25:22). Россия обыграла Италию (3:1) и проиграла Турции (1:3).

Турнир завершится 25 августа.