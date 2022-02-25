О нас
Аудио новости

Волейболистка сборной Азербайджана завоевала кубок в Венгрии

Волейболистка сборной Азербайджана завоевала кубок в Венгрии Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова добилась очередного успеха в составе венгерской команды "Вашаш".
Командные
25 февраля 2022 г. 10:49
Волейболистка сборной Азербайджана завоевала кубок в Венгрии

Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова добилась очередного успеха в составе венгерской команды "Вашаш".

Как передает Report, команда опытной волейболистки стала победителем турнира MEVZA (Среднеевропейская лига).

Команда "Вашаш" в финале проходящего в Вене соревнования встретилась со словенским клубом "Калсит". Представитель Венгрии с легкостью одолел противника - 3:0 (25:22, 25:16, 25:19).

Таким образом, "Вашаш", за который выступает Айшан Абдулазимова, завоевал первый в сезоне международный кубок.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin voleybolçusu Macarıstanda kubok qazanıb

Самое важное

Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
25 февраля 2022 г. 11:44
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
25 февраля 2022 г. 11:41
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
25 февраля 2022 г. 11:19
В Азербайджане арестованы должностные лица
В Азербайджане арестованы должностные лица
25 февраля 2022 г. 10:45
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
25 февраля 2022 г. 01:44
Первый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПервый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
24 февраля 2022 г. 18:26
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
24 февраля 2022 г. 08:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
23 февраля 2022 г. 20:38
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
23 февраля 2022 г. 18:03
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
23 февраля 2022 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi