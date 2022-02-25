Волейболистка сборной Азербайджана завоевала кубок в Венгрии

Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова добилась очередного успеха в составе венгерской команды "Вашаш".

Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова добилась очередного успеха в составе венгерской команды "Вашаш".

Как передает Report, команда опытной волейболистки стала победителем турнира MEVZA (Среднеевропейская лига).

Команда "Вашаш" в финале проходящего в Вене соревнования встретилась со словенским клубом "Калсит". Представитель Венгрии с легкостью одолел противника - 3:0 (25:22, 25:16, 25:19).

Таким образом, "Вашаш", за который выступает Айшан Абдулазимова, завоевал первый в сезоне международный кубок.