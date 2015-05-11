Волейболистка сборной Азербайджана завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира среди клубов

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Член национальной женской сборной Азербайджана по волейболу Наталья Мамедова завоевала бронзовую медаль в составе швейцарского "Волеро"на клубном чемпионате мира в Цюрихе. Как сообщает Report, в борьбе за третье место "Волеро" одержал победу над бразильским клубом "Рексона" со счетом 3:0 (25:21, 25:17, 25:18).

В этом матче выступающая в основном составе Мамедова принесла команде 9 очков.

Титул чемпиона завоевал турецкий клуб "Эджзачыбашы", который в финале одержал победу над российским "Динамо" (Краснодар) со счетом 3:1.