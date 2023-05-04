Волейболистка сборной Азербайджана завоевала бронзовую медаль на чемпионате Румынии

Клуб "Лугож", в составе которого выступает волейболистка сборной Азербайджана Елизавета Рубан, завоевала бронзовую медаль на чемпионате Румынии.

Клуб "Лугож", в составе которого выступает волейболистка сборной Азербайджана Елизавета Рубан, завоевала бронзовую медаль на чемпионате Румынии.

Как сообщает Report, клуб, за который выступает 28-летняя волейболистка, занял третье место.

"Лугож" в матче с бухарестским "Рапидом" обыграл соперника во всех трех матчах (3:0; 3:2; 3:1), завоевав бронзовую медаль чемпионата.

Отметим, что Елизавета Рубан ранее выступала за азербайджанский клуб "Рабите", с 2022 года она носит форму волейбольного клуба "Лугож".