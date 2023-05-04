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Волейболистка сборной Азербайджана завоевала бронзовую медаль на чемпионате Румынии

Волейболистка сборной Азербайджана завоевала бронзовую медаль на чемпионате Румынии Клуб "Лугож", в составе которого выступает волейболистка сборной Азербайджана Елизавета Рубан, завоевала бронзовую медаль на чемпионате Румынии.
Командные
4 мая 2023 г. 09:51
Волейболистка сборной Азербайджана завоевала бронзовую медаль на чемпионате Румынии

Клуб "Лугож", в составе которого выступает волейболистка сборной Азербайджана Елизавета Рубан, завоевала бронзовую медаль на чемпионате Румынии.

Как сообщает Report, клуб, за который выступает 28-летняя волейболистка, занял третье место.

"Лугож" в матче с бухарестским "Рапидом" обыграл соперника во всех трех матчах (3:0; 3:2; 3:1), завоевав бронзовую медаль чемпионата.

Отметим, что Елизавета Рубан ранее выступала за азербайджанский клуб "Рабите", с 2022 года она носит форму волейбольного клуба "Лугож".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin voleybolçusu Rumıniya çempionatının bürünc medalını qazanıb

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