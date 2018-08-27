Волейболистка сборной Азербайджана завершила карьеру

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Волейболистка сборной Азербайджана Ксения Поздняк завершила карьеру.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Азербайджана, в возрасте 31 года белоруска приостановила свои выступления как спортсменка.

Отметим, что за свою карьеру Поздняк выступала в "Азеррейл", "Локомотиве", итальянской команде "Парма", турецком "Бешикташе" и российской команде "Ленинградка".

С 2002 года она выступала в сборной Азербайджана.