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    Волейболистка сборной Азербайджана завершила карьеру

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Волейболистка сборной Азербайджана Ксения Поздняк завершила карьеру. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Азербайджана, в возрасте 31 года белоруска приостановила свои выступления как спортсменка. 

    Отметим, что за свою карьеру Поздняк выступала в "Азеррейл", "Локомотиве", итальянской команде "Парма", турецком "Бешикташе" и российской команде "Ленинградка". 

    С 2002 года она выступала в сборной Азербайджана. 

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