Волейболистка сборной Азербайджана назвала свою цель в "Фенербахче"

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "Фенербахче" довольно большой клуб. Я очень счастлива, что вхожу в эту семью и сделаю все возможное, чтобы показать хорошее выступление и завоевать кубки".

Как сообщает Report, об этом в интервью официальному сайту клуба заявила заключившая официальный контракт с турецким "Фенербахче" представительница женской сборной Азербайджана по волейболу Полина Рагимова. 27-летняя спортсменка отметила, что приложит все усилия для достижения более высокого уровня: "Вместе с командой я постараюсь достичь более лучшего уровня. Верю, что благодаря усилиям коллектива завоюем новые кубки".

Отметим, что Полина Рагимова заключила годовой контракт.