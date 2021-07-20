Волейболистка сборной Азербайджана: Играть в Бразилии было моей мечтой

"Я всегда мечтала играть в Бразилии и очень счастлива, что у меня появилась эта возможность".

"Я всегда мечтала играть в Бразилии и очень счастлива, что у меня появилась эта возможность".

Как сообщает Report, об этом заявила волейболистка сборной Азербайджана Одина Алиева в интервью местной прессе в связи с переходом в бразильский клуб "Сеси".

31-летняя спортсменка сказала, что очень любит Южную Америку: "Я уверена, что в Бразилии буду чувствовать себя как дома".

Алиева сказала, что с нетерпением ждет встречу со своей новой командой на этой неделе. Она добавила, что преследует высокие цели и надеется на хорошие результаты.

Отметим, что в прошлом сезоне Одина Алиева выступала за американский волейбольный клуб Athletes Unlimited.