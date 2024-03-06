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Волейболистка "Локомотива" устроила драку в ночном клубе в Стамбуле

Волейболистка "Локомотива" устроила драку в ночном клубе в Стамбуле Турецкая волейболистка калининградского "Локомотива" Эбрар Каракурт устроила драку на концерте в ночном клубе в Стамбуле.
Командные
6 марта 2024 г. 03:19
Волейболистка Локомотива устроила драку в ночном клубе в Стамбуле

Турецкая волейболистка калининградского "Локомотива" Эбрар Каракурт устроила драку на концерте в ночном клубе в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает Ensonhaber.

Отмечается, что Каракурт в состоянии алкогольного опьянения вышла на сцену и запела, отобрав микрофон у турецкой артистки, которая выступала с концертом. По информации источника, между волейболисткой и певицей завязалась короткая драка, после чего в ситуацию вмешались охранники и вывели спортсменку из заведения.

Каракурт 24 года, она выступает за "Локомотив" с начала текущего сезона. В 2023 году в составе сборной Турции волейболистка выиграла чемпионат Европы и Лигу наций.

В регулярном чемпионате российской Суперлиги Каракурт является лучшим бомбардиром, набрав 442 очка.

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Версия на азербайджанском языке “Lokomotiv”un voleybolçusu İstanbulda gecə klubunda müğənni ilə dalaşıb

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