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    Волейболист национальной сборной Азербайджана может продолжить карьеру в Италии

    Вугар Байрамов ведет переговоры с клубом, имя которого не раскрывает© Report.az

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Волейболист национальной сборной Азербайджана Вугар Байрамов может продолжить карьеру в Италии. 

    Об этом Report сообщил сам 25-летний спортсмен.

    Он сказал, что в настоящее время в связи с этим ведутся переговоры: "Я думаю продолжить карьеру в Италии. Пока не хочу называть имени, переговоры ведутся. Я обнародую информацию после официального оформления".

    Отметим, что Вугар Байрамов последний сезон провёл в клубе "Солхан", выступающем во втором дивизионе чемпионата Турции.

    За свою карьеру он надевал формы команд "Азернефть", "Серхедчи", Birgol İranian (Иран) и Palandöken Belediyespor (Турция).

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