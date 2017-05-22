Волейболист национальной сборной Азербайджана может продолжить карьеру в Италии

© Report.az

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Волейболист национальной сборной Азербайджана Вугар Байрамов может продолжить карьеру в Италии.

Об этом Report сообщил сам 25-летний спортсмен.

Он сказал, что в настоящее время в связи с этим ведутся переговоры: "Я думаю продолжить карьеру в Италии. Пока не хочу называть имени, переговоры ведутся. Я обнародую информацию после официального оформления".

Отметим, что Вугар Байрамов последний сезон провёл в клубе "Солхан", выступающем во втором дивизионе чемпионата Турции.

За свою карьеру он надевал формы команд "Азернефть", "Серхедчи", Birgol İranian (Иран) и Palandöken Belediyespor (Турция).