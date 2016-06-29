Во время взрыва в аэропорту Ататюрка азербайджанские волейболистки находились в Стамбуле

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская сборная по волейболу столкнулась с проблемой, отправляясь на финальный матч Евролиги со Словакией.

Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, члены сборной находились в Стамбуле во время взрывов в аэропорту Ататюрка.

К счастью, во время происшествия команда не была в аэропорту. Однако они ожидают восстановления вылетов из Стамбула.

Федерация выражает соболезнования Турции и говорит "нет" террору.

Отметим, что первый матч со Словакией состоится на выезде 30 июня, а ответная игра пройдет в Баку 3 июля.