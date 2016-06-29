 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Во время взрыва в аэропорту Ататюрка азербайджанские волейболистки находились в Стамбуле

    Федерация волейбола Азербайджана говорит нет террору

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская сборная по волейболу столкнулась с проблемой, отправляясь на финальный матч Евролиги со Словакией. 

    Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, члены сборной находились в Стамбуле во время взрывов в аэропорту Ататюрка. 

    К счастью, во время происшествия команда не была в аэропорту. Однако они ожидают восстановления вылетов из Стамбула. 

    Федерация выражает соболезнования Турции и говорит "нет" террору.

    Отметим, что первый матч со Словакией состоится на выезде 30 июня, а ответная игра пройдет в Баку 3 июля. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi