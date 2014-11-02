Внесены изменения в правила волейбола

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Всемирный конгресс Международной федерации волейбола (FIVB) утвердил изменение в правиле "Касание игроком сетки", сообщает РИА Новости.

Согласно нововведению, теперь любое касание игроком сетки в волейболе и пляжном волейболе во время игры будет расцениваться как ошибка.

В предыдущей редакции данного правила игроку разрешалось касаться сетки, если это не влияло на игру.

На конгрессе FIVB также был утвержден призовой фонд финала Мирового тура по пляжному волейболу. Он составит 1 миллион долларов.