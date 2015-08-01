Власти Казани намерены подать заявку на летнюю Олимпиаду

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Столица Татарстана намерена подать заявку на проведение летних Олимпийских игр, заявил мэр города Ильсур Метшин, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее руководство Республики в лице Метшина, а также министра по делам молодежи и спорта Владимира Леонова отмечало, что Казань готова принять Олимпиаду.

"Это то событие, решение по которому принимается всей страной и лично под руководством президента страны, - цитирует Метшина ТАСС. - Мы будем заявляться, но должен созреть момент, необходима готовность страны и города. С каждым международным событием - Универсиадой, чемпионатом мира по водным видам спорта и мировым первенством по футболу – инфраструктура и не только спортивных объектов поднимется на еще больший уровень. Я мечтаю и хочу, чтобы мы в ближайшем будущем задумались о том, когда в Казани будет летняя Олимпиада".

В последний раз на территории России Олимпийские игры проходили в 2014 году в Сочи зимой. В настоящее время в Казани проходит чемпионат мира по водным видам спорта, который завершится 9 августа.