Виталий Борисов оценил шансы сборной Азербайджана на чемпионате Европы

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "С момента начала нашей подготовки прошло всего 3 дня. Мы будем участвовать в чемпионате Европы в хорошей группе, где нашими противниками будут сборные Испании и Франции. Борьба обещает быть интересной".

Как сообщает Report, об этом, комментируя предстоящие участие сборной Азербайджана по футзалу в чемпионате Европы в Словении, сказал игрок национальной сборной Виталий Борисов. Опытный спортсмен подчеркнул, что один из соперников по группе – сборная Испании считается одной из самых лучших команд в мире, вытеснившей французов и хорватов: "Обе команды считаются сильными противниками. На Чемпионате Европы нет слабых. У каждой команды в группе есть 33%-й шанс пробиться в следующий этап. Все станет ясно после выхода на поле. Каждый может забрать у друг друга очки, выиграть или проиграть".

Борисов отметил, что хорошо подготовился к предстоящему чемпионату: "Я попросил у сербского клуба "Экономац", за который выступаю ныне, отпустить меня пораньше. Руководство пошло мне на встречу. Три дня назад я прибыл в Баку и присоединился к тренировкам".

Отметим, что чемпионат Европы пройдет с 30 января по 10 февраля.