VII тур Азербайджанской баскетбольной лиги завершится тремя играми

Седьмой тур Азербайджанской баскетбольной лиги завершится сегодня тремя играми.

Седьмой тур Азербайджанской баскетбольной лиги завершится сегодня тремя играми.

Как сообщает Report, в группе B "Губа" встретится с "Гянджой" на арене Губинского олимпийского спортивного комплекса в 14:00.

"Орду" примет "Шеки" в спортивном центре "Сархадчи" в 15:00.

"Гянджа" занимает первое место в группе B, имея в активе 11 очков, "Губа" - последнее, шестое (8 очков).

В группе А "Абшерон" встретится с "Сархадчи" в Олимпийском спортивном комплексе "Абшерон" в 18:00. "Абшерон" занимает третье место в группе, а "Сархадчи" - четвертое. Обе команды имеют по 9 очков.