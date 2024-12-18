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VII тур Азербайджанской баскетбольной лиги завершится тремя играми

VII тур Азербайджанской баскетбольной лиги завершится тремя играми Седьмой тур Азербайджанской баскетбольной лиги завершится сегодня тремя играми.
Командные
18 декабря 2024 г. 09:55
VII тур Азербайджанской баскетбольной лиги завершится тремя играми

Седьмой тур Азербайджанской баскетбольной лиги завершится сегодня тремя играми.

Как сообщает Report, в группе B "Губа" встретится с "Гянджой" на арене Губинского олимпийского спортивного комплекса в 14:00.

"Орду" примет "Шеки" в спортивном центре "Сархадчи" в 15:00.

"Гянджа" занимает первое место в группе B, имея в активе 11 очков, "Губа" - последнее, шестое (8 очков).

В группе А "Абшерон" встретится с "Сархадчи" в Олимпийском спортивном комплексе "Абшерон" в 18:00. "Абшерон" занимает третье место в группе, а "Сархадчи" - четвертое. Обе команды имеют по 9 очков.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura üç oyunla yekun vurulacaq

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