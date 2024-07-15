Вице-президент НОК: Верю, что летние Олимпийские игры принесут нам успех

Верю, что Олимпийские игры принесут успех и наши спортсмены завоюют много медалей.

Верю, что Олимпийские игры принесут успех и наши спортсмены завоюют много медалей.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде.

"Желаю успехов всем азербайджанским спортсменам, которые примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Я верю, что соревнования пройдут успешно для наших представителей. Азербайджан впервые будет представлен в командном виде спорта в Париже", - заявил он.

Отметим, что Азербайджан на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будут представлять 48 спортсменов. Открытие Игр состоится 26 июля, а закрытие - 11 августа.