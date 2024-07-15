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Вице-президент НОК: Верю, что летние Олимпийские игры принесут нам успех

Вице-президент НОК: Верю, что летние Олимпийские игры принесут нам успех Верю, что Олимпийские игры принесут успех и наши спортсмены завоюют много медалей.
Командные
15 июля 2024 г. 20:53
Вице-президент НОК: Верю, что летние Олимпийские игры принесут нам успех

Верю, что Олимпийские игры принесут успех и наши спортсмены завоюют много медалей.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде.

"Желаю успехов всем азербайджанским спортсменам, которые примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Я верю, что соревнования пройдут успешно для наших представителей. Азербайджан впервые будет представлен в командном виде спорта в Париже", - заявил он.

Отметим, что Азербайджан на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будут представлять 48 спортсменов. Открытие Игр состоится 26 июля, а закрытие - 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке MOK-un vitse-prezidenti: İnanıram ki, Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunları təmsilçilərimiz üçün uğurlu keçəcək

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