Вдова Коби Брайанта подала в суд на владельцев вертолета

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Вдова легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта Ванесса Брайант подала иск против компании Island Express Helicopters.

Как сообщает Report со ссылкой на TMZ, причиной стало разрешение владельцев вертолета на полет при плохих погодных условиях, а также халатность пилота Ары Зобаяна.

Ванесса Брайант требует от компании компенсацию, сумма которой не разглашается.

Отметим, что авиакатастрофа, во время которой погиб Брайант, произошла утром 26 января в Калифорнии. На борту вертолета помимо баскетболиста находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", за который выступал с 1996 по 2018 год. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08 и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Также он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США — в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.