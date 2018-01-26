Валерия Мамедова: Я пожертвовала карьерой ради семьи - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Интервью Report с либеро женской сборной Азербайджана по волейболу и клуба "Азеррейл" Валерией Мамедовой.

- Вы согласны с мнением, что “Азеррейл” потерял былую славу и остался только, как бренд?

- “Азеррейл” всегда был брендом. Сейчас есть определенные трудности, изменения. На данный момент, в чемпионате Азербайджана участвует всего 4 команды, которые не очень сильны. Дело в том, что сейчас не хватает средств, чтобы поднять уровень чемпионата. “Азеррейл” всегда держал марку. В начале сезона у нас были трудности. Это отрицательно сказалось на выступлении команды на Кубке Вызова. Не было игроков и нормального подготовительного процесса. Сегодня команда не в самой лучшей форме. Но, я думаю, что в очередном сезоне волейболу уделят больше внимания и заботы. Я верю, что ситуация исправится и станет, как прежде.

- Что обусловило трудности в начале сезона?

- В первую очередь, они связаны с материальной поддержкой. Не хватает спонсоров. Сейчас экономический кризис и это влияет на все виды спорта. Поэтому уровень волейбола не на должной высоте.

- Какова ситуация сейчас?

- Пришли новые игроки. 26 января проведем первую игру в чемпионате Азербайджана. Я думаю, мы достойно выступим, чтобы “Азеррейл” стал чемпионом. Я верю, что все будет хорошо, и мы вновь попадем в Лигу чемпионов.

- Румынская команда "Стиинта", которой вы уступили на Кубке Вызова, не такой уж и сильный соперник. Ваш проигрыш был связан со слабостью “Азеррейл” или были другие причины?

- Я бы не назвала “Азеррейл” слабым. Это спорт, сегодня можно выиграть, а завтра проиграть. Многое зависит от практики игры. Наши девочки молодые, у них не так много опыта. Для того, чтобы выступать на высоком уровне, нужна игровая практика. Сегодня для многих наших волейболисток рано еще играть в крупных матчах.

- Что при таком раскладе мотивирует вас выступать в “Азеррейл”?

- “Азеррейл” всегда был для меня родным клубом. Я выросла в этой команде и достигла больших успехов. В хорошие и плохие времена выступать в “Азеррейл” было для меня привлекательным. Моя семья здесь, в моем родном городе. Поэтому для меня не имеет значения, какое положение у команды, в каком соревновании участвует, каких добивается достижений. “Азеррейл” для меня, как семья. Семью же не бросают.

- Вы выступали в таких клубах, как “Фенербахче” и “Волеро”, завоевывали титулы. Вам наверно, сложно выступать в команде со слабыми игроками...

- Нет, моя карьера приближается к концу. Мне нужно спокойствие и стабильность. Я не думаю о карьере. Добилась необходимого, завоевала титулы и доказала себя. Сейчас я нормально тренируюсь и живу. Семья здесь. Я не стремлюсь в большие клубы.

- Вы все еще не думаете, что можете играть на высоком уровне?

- Я могу играть, но сейчас меня все устраивает. Если бы я хотела, выступала бы сейчас в самых лучших клубах.

- Есть предложения?

- Конечно.

- Какую команду вы считаете основным соперником в чемпионате Азербайджана?

- Сейчас нельзя говорить, кто слаб, а кто силен. Все команды на одном уровне. Будет сильная конкуренция. Конечно, “Азеррейл” по своему опыту, тренировочному процессу опережает других. Сейчас фаворитом чемпионата считаемся мы.

- Какой соперник может помешать вашему чемпионству?

- Хорошая команда есть - “Абшерон”. Там собрались опытные волейболистки. 26 января мы встретимся с AVF. Там тоже есть хорошие молодые волейболистки. Соревнование будет интересным, если и не на былом уровне.

- Вы не думаете, что существующие условия могут помешать хорошему выступлению сборной на чемпионате мира?

- Я завершила карьеру в сборной.

- Когда?

- В прошлом году, после проведенного в Баку чемпионата Европы.

- Но вы не объявили это официально...

- Я объявлю, после завершения чемпионата Азербайджана. Хочу открыть дорогу молодым, иначе они раньше времени уйдут на пенсию, не проведя даже одной игры в сборной (смеется – ред.)

- Есть либеро, которое достойно заменит вас в сборной?

- Незаменимых людей нет. Игроков также. Кому бы ни поручили эту ответственную работу, она справится. Раньше такого обязательства не было, потому что была я. Сейчас же они постараются достойно меня заменить, принести пользу сборной.

- Кого конкретно вы считаете кандидатом?

- Игроков много. Пять либеро будут бороться, чтобы попасть в основной состав. Это Оксана Киселова, Джейран Алиева, Юлия Керимова, Лейла Паршкова и еще одна юная девушка. Они все на одном уровне. Играть будет сильнейшая.

- Можно ли говорить, что вы пожертвовали карьерой ради семьи?

- Да, можно сказать. Этой мой последний сезон. Вся моя жизнь была связана с волейболом. Сейчас я хочу начать новую жизнь, посвятить ее себе, семье, сыну. Пока у меня один ребенок.

- До вас большое количество ведущих спортсменов сборной Азербайджана завершили карьеру. На кого мы можем теперь надеяться в сборной?

- У нас много интересных волейболистов, которые могут стать лидерами. Например, Полина Рагимова, Одина Байрамова, выступающие в чемпионате Франции Алена Гасанова, Яна Кулан и другие способны на это. У нас хорошая команда. Я верю, что сборная достойно выступить на чемпионате мира и займем высокое место. Нельзя говорить, что сейчас нет волейбола.

- Можем ли, мы надеяться на волейболистков, которые в основном проживают легионерскую жизнь?

- Да, на них главная надежда, так как выступают они в очень сильных чемпионатах. Основные члены сборной вне пределов страны.

- Сколько еще лет вы собираетесь выступать на уровне клуба?

- Уже завершаю (смеется). В конце текущего сезона завершу волейбольную карьеру. Правда, это еще не точно. Приму решение летом. Я не могу сказать сейчас ничего конкретного о клубной карьере.