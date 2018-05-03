Валерия Мамедова передумала завершать карьеру в сборной Азербайджана

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Волейболистка клуба "Азеррейл" Валерия Мамедова (Коротенко) передумала завершать карьеру в сборной Азербайджана.

Об этом Report сообщила сама 34-летняя либеро.

Она сообщила, что возвращение в сборную зависит от результата коллектива под руководством Фаика Гараева в Золотой Евролиге: "Сейчас в сборной на позиции либеро есть три волейболистки – Джейран Иманова, Баяз Алиева и Юлия Керимова. Я сторонница того, чтобы дать шанс молодым. Посмотрим, как они покажут себя в приближающемся соревновании. При необходимости, для участия в чемпионате мира я могу возобновить карьеру в сборной".

Отметим, что Валерия Мамедова носила форму сборной Азербайджана в 2002–2017 годах. Сборная Азербайджана в Евролиге вошла в группу А со сборными Болгарии, Португалии и Украины. Коллектив под руководством Фаика Гараева в первом кругу 19 и 23 мая встретится в Бакинском дворце спорта с коллективами Украины и Португалии соответственно. 26 мая в гостях встретится со сборной Болгарии. Во втором кругу 30 мая сборная поборется с Болгарией, 2 июня отправится в гости в Португалию, а спустя 4 дня – в Украину. В чемпионате мира коллектив под руководством Фаика Гараева встретится 29 сентября с США, 30 сентября – Южной Кореей, 2 октября – Россией, 3 октября – Тринидадом и Тобаго, 4 октября – с Таиландом.