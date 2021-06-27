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В Японии ужесточат контроль за въездом олимпийских сборных из шести стран

В Японии ужесточат контроль за въездом олимпийских сборных из шести стран Правительство Японии намерено усилить контроль за въездом в страну олимпийских команд из шести государств, где зафиксировано масштабное распространение штамма коронавируса "Дельта".
Командные
27 июня 2021 г. 07:08
В Японии ужесточат контроль за въездом олимпийских сборных из шести стран

Правительство Японии намерено усилить контроль за въездом в страну олимпийских команд из шести государств, где зафиксировано масштабное распространение штамма коронавируса "Дельта".

Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri.

Отмечается, что такие меры затронут сборные Индии, Пакистана, Непала, Шри-Ланки, Мальдив и Афганистана. Спортсменам из указанных стран потребуется ежедневно на протяжении недели сдавать тесты на наличие инфекции перед вылетом в Японию. Кроме того, в течение этого срока, а также на протяжении трех дней после прибытия на японскую территорию им будет запрещено контактировать с кем-либо, кроме тренеров и участников своих команд. Ожидается, что повышенные требования к сборным из шести государств вступят в силу 1 июля.

В настоящий момент члены иностранных команд обязаны сдать два теста на коронавирус за 96 часов до отбытия в Японию.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа.

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