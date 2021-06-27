В Японии ужесточат контроль за въездом олимпийских сборных из шести стран

Правительство Японии намерено усилить контроль за въездом в страну олимпийских команд из шести государств, где зафиксировано масштабное распространение штамма коронавируса "Дельта".

Правительство Японии намерено усилить контроль за въездом в страну олимпийских команд из шести государств, где зафиксировано масштабное распространение штамма коронавируса "Дельта".

Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri .

Отмечается, что такие меры затронут сборные Индии, Пакистана, Непала, Шри-Ланки, Мальдив и Афганистана. Спортсменам из указанных стран потребуется ежедневно на протяжении недели сдавать тесты на наличие инфекции перед вылетом в Японию. Кроме того, в течение этого срока, а также на протяжении трех дней после прибытия на японскую территорию им будет запрещено контактировать с кем-либо, кроме тренеров и участников своих команд. Ожидается, что повышенные требования к сборным из шести государств вступят в силу 1 июля.

В настоящий момент члены иностранных команд обязаны сдать два теста на коронавирус за 96 часов до отбытия в Японию.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа.