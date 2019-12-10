В WADA назвали виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правила

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) назвал количество российских спортсменов, которые обвиняются организацией в нарушении антидопинговых правил.

Как передает Report, в список вошли представители таких категорий: тяжелая атлетика (41 спортсмен), тхэквондо (2), борьба (1) и гребля на каноэ (1). Также WADA заявило о делах 66 спортсменов из России, которые выступают в легкой атлетике. Еще два спортсмена-россиянина представляют биатлон.

WADA оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о 66 российских спортсменах, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

Напомним, 9 декабря в Лозанне (Швейцария) исполком антидопингового агентства решил лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Решение было принято после того, как были обнаружены махинации с данными московской лаборатории.