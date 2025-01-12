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В Узбекистане пройдет Кубок тюркоязычных государств по горным лыжам

В Узбекистане пройдет Кубок тюркоязычных государств по горным лыжам На горном курорте Амирсой в Узбекистане при поддержке Организации тюркских государств (ОТГ) и Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств состоится Кубок тюркоязычных государств по горным лыжам.
Командные
12 января 2025 г. 17:59
В Узбекистане пройдет Кубок тюркоязычных государств по горным лыжам

На горном курорте Амирсой в Узбекистане при поддержке Организации тюркских государств (ОТГ) и Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств состоится Кубок тюркоязычных государств по горным лыжам.

Как сообщили Report в Федерации зимних видов спорта Азербайджана, такое решение было принято в ходе встречи в рамках Кубка мира по ски альпинизму в Шахдаге заместителя генерального секретаря ОТГ Мирвохида Азимова и председателя Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств Рустама Наджафова.

Основная цель соревнований - содействие развитию спортивных связей между тюркоязычными государствами, расширение сотрудничества и дружеских отношений, а также повышение интереса к зимним видам спорта.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам развития и расширения Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств в 2025 году, обсуждены запланированные к реализации проекты и мероприятия.

Отметим, что Кубок тюркоязычных государств по горным лыжам пройдет с 17 по 20 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Türkdilli dövlətlərin Xizək Kuboku keçiriləcək 

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