В Узбекистане пройдет Кубок тюркоязычных государств по горным лыжам

На горном курорте Амирсой в Узбекистане при поддержке Организации тюркских государств (ОТГ) и Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств состоится Кубок тюркоязычных государств по горным лыжам.

На горном курорте Амирсой в Узбекистане при поддержке Организации тюркских государств (ОТГ) и Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств состоится Кубок тюркоязычных государств по горным лыжам.

Как сообщили Report в Федерации зимних видов спорта Азербайджана, такое решение было принято в ходе встречи в рамках Кубка мира по ски альпинизму в Шахдаге заместителя генерального секретаря ОТГ Мирвохида Азимова и председателя Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств Рустама Наджафова.

Основная цель соревнований - содействие развитию спортивных связей между тюркоязычными государствами, расширение сотрудничества и дружеских отношений, а также повышение интереса к зимним видам спорта.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам развития и расширения Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств в 2025 году, обсуждены запланированные к реализации проекты и мероприятия.

Отметим, что Кубок тюркоязычных государств по горным лыжам пройдет с 17 по 20 февраля.

