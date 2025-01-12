В Узбекистане пройдет Кубок тюркоязычных государств по горным лыжам

На горном курорте Амирсой в Узбекистане при поддержке Организации тюркских государств (ОТГ) и Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств состоится Кубок тюркоязычных государств по горным лыжам.
Как сообщили
Основная цель соревнований - содействие развитию спортивных связей между тюркоязычными государствами, расширение сотрудничества и дружеских отношений, а также повышение интереса к зимним видам спорта.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам развития и расширения Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств в 2025 году, обсуждены запланированные к реализации проекты и мероприятия.
Отметим, что Кубок тюркоязычных государств по горным лыжам пройдет с 17 по 20 февраля.