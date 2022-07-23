О нас

В Суперлиге Азербайджана по волейболу может быть увеличено число команд

В Суперлиге Азербайджана по волейболу может быть увеличено число команд Число команд в Суперлиге Азербайджана по волейболу среди женщин может быть увеличено.
Командные
23 июля 2022 г. 04:07
В Суперлиге Азербайджана по волейболу может быть увеличено число команд

Число команд в Суперлиге Азербайджана по волейболу среди женщин может быть увеличено.

Об этом Report сказал первый вице-президент Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) Фаиг Гараев.

По его словам, начиная с сезона 2022/2023, в чемпионате должно участвовать не менее пяти команд.

"По данному вопросу мы продолжаем переговоры с Министерством молодежи и спорта, руководством федерации, а также со спонсорами. Есть некоторые сложности, посмотрим, как все сложится", - добавил Ф.Гараев.

Отметим, что в прошлом сезоне в Суперлиге боролись четыре команды - "Абшерон", "Азеррейл", "Муров" и UNEC.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Voleybol üzrə Azərbaycan Super Liqasında komanda sayı artırıla bilər

Экслюзивные новости

Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi