В Суперлиге Азербайджана по волейболу может быть увеличено число команд

Число команд в Суперлиге Азербайджана по волейболу среди женщин может быть увеличено.

Число команд в Суперлиге Азербайджана по волейболу среди женщин может быть увеличено.

Об этом Report сказал первый вице-президент Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) Фаиг Гараев.

По его словам, начиная с сезона 2022/2023, в чемпионате должно участвовать не менее пяти команд.

"По данному вопросу мы продолжаем переговоры с Министерством молодежи и спорта, руководством федерации, а также со спонсорами. Есть некоторые сложности, посмотрим, как все сложится", - добавил Ф.Гараев.

Отметим, что в прошлом сезоне в Суперлиге боролись четыре команды - "Абшерон", "Азеррейл", "Муров" и UNEC.