В США задержан российский хоккеист

Российский хоккеист, защитник хоккейной команды Washington Capitals Александр Алексеев был задержан полицией из-за пьяной драки в городе Арлингтон (штат Вирджиния).

Российский хоккеист, защитник хоккейной команды Washington Capitals Александр Алексеев был задержан полицией из-за пьяной драки в городе Арлингтон (штат Вирджиния).

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что хоккеист был задержан из-за участия в драке. Об инциденте в полицию сообщил свидетель. Прибывший на место происшествия офицер полиции применил против хоккеиста перцовый баллончик, после чего задержал его и доставил в участок.

В офисе шерифа рассказали, что Алексеев в итоге был отпущен без залога. Спортсмена обвинили в том, что он находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.