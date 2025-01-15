В США ограбили дом хоккеиста Малкина

В США был ограблен дом хоккеиста "Питтсбург Пингвинс" Евгения Малкина.

В США был ограблен дом хоккеиста "Питтсбург Пингвинс" Евгения Малкина.

Как передает Report, факт ограбления подтвердил сам нападающий "Матч ТВ".

"Новость об ограблении моего дома - не утка. Но подробности я вам сообщить пока не могу. Сейчас идет расследование", - отметил он.

Между тем, телеканал KDKA со ссылкой на источники сообщил о том, что неизвестные выкрали три чемпионских перстня, которые хоккеист получил за победу в Кубке Стэнли.

Ограбление произошло 12 января в Сьюикли-Хайтс (штат Пенсильвания), в день домашнего матча "Питтсбурга" против "Оттавы". В момент взлома сигнализация и камеры были отключены.

Малкин стал игроком "Питтсбурга" в сентябре 2006 года. Он три раза выиграл Кубок Стэнли - в 2009, 2016 и 2017 годах.