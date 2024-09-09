О нас

В РФ предложили Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге

В РФ предложили Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге Готов к подписанию план сотрудничества в сфере спорта между Россией и Азербайджаном до 2026 года.
Командные
9 сентября 2024 г. 16:55
В РФ предложили Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге

Готов к подписанию план сотрудничества в сфере спорта между Россией и Азербайджаном до 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в соцсетях министр спорта России Михаил Дегтярев.

Он сообщил, что в Астане, где проходят Всемирные игры кочевников, провел встречу с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым. Дегтярев предложил Гаибову рассмотреть возможность участия азербайджанских клубов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

"Готов к подписанию план сотрудничества до 2026 года. Он включает в себя 8 видов спорта: дзюдо, бокс, легкая атлетика, футбол, тхэквондо, шахматы, киберспорт, настольный теннис. Минспорт РФ сейчас формирует нормативную базу сотрудничества стран прикаспийской "пятерки" (Россия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Иран). Также предложил Азербайджану присоединиться к КХЛ", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycana Kontinental Hokkey Liqasına qoşulmağı təklif edib

Другие новости из категории

Состоялся турнир по баскетболу 3х3 между госучреждениями Азербайджана
ФотоСостоялся турнир по баскетболу 3х3 между госучреждениями Азербайджана
9 сентября 2024 г. 10:10
Париж-2024: Азербайджан занял 28-е место в медальном зачете Паралимпиады
Париж-2024: Азербайджан занял 28-е место в медальном зачете Паралимпиады
8 сентября 2024 г. 19:07
Лига чемпионов: Азербайджанcкая команда сыграет в полуфинале
Лига чемпионов: Азербайджанcкая команда сыграет в полуфинале
8 сентября 2024 г. 10:26
Сборная Китая досрочно победила на Паралимпиаде-2024
Сборная Китая досрочно победила на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024 г. 19:46
Азербайджанские паралимпийцы, завоевавшие медали на Париж-2024, вернулись на родину
ФотоАзербайджанские паралимпийцы, завоевавшие медали на Париж-2024, вернулись на родину
4 сентября 2024 г. 06:00
Баскетбольный клуб Гянджа расстался с главным тренером
Баскетбольный клуб "Гянджа" расстался с главным тренером
3 сентября 2024 г. 20:13
Гянджа усилила состав волейболисткой из РФ
"Гянджа" усилила состав волейболисткой из РФ
3 сентября 2024 г. 15:37
Премьер-лига: Сабах обыграл Кяпаз в выездном матче
Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Кяпаз" в выездном матче
31 августа 2024 г. 21:46
Представитель Еврогимнастики: Планируем провести бакинские соревнования в новом формате
Представитель Еврогимнастики: Планируем провести бакинские соревнования в новом формате
31 августа 2024 г. 15:13
Волейболистка сборной Пуэрто‑Рико была найдена мертвой в своем доме в Турции
Волейболистка сборной Пуэрто‑Рико была найдена мертвой в своем доме в Турции
30 августа 2024 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi