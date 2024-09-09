В РФ предложили Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге

Готов к подписанию план сотрудничества в сфере спорта между Россией и Азербайджаном до 2026 года.

Готов к подписанию план сотрудничества в сфере спорта между Россией и Азербайджаном до 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в соцсетях министр спорта России Михаил Дегтярев.

Он сообщил, что в Астане, где проходят Всемирные игры кочевников, провел встречу с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым. Дегтярев предложил Гаибову рассмотреть возможность участия азербайджанских клубов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

"Готов к подписанию план сотрудничества до 2026 года. Он включает в себя 8 видов спорта: дзюдо, бокс, легкая атлетика, футбол, тхэквондо, шахматы, киберспорт, настольный теннис. Минспорт РФ сейчас формирует нормативную базу сотрудничества стран прикаспийской "пятерки" (Россия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Иран). Также предложил Азербайджану присоединиться к КХЛ", - отметил он.