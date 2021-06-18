О нас
Report Georgia
Аудио новости

В правительстве Японии выступили за проведение Олимпиады без зрителей

В правительстве Японии выступили за проведение Олимпиады без зрителей Эксперты рабочей группы правительства Японии по выработке мер против распространения нового коронавируса назвали предпочтительным проведение без зрителей летних Олимпийских игр в Токио.
Командные
18 июня 2021 г. 07:26
В правительстве Японии выступили за проведение Олимпиады без зрителей

Эксперты рабочей группы правительства Японии по выработке мер против распространения нового коронавируса назвали предпочтительным проведение без зрителей летних Олимпийских игр в Токио.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

"Проведение соревнований без зрителей приведет к наименьшему риску распространения коронавируса на спортивных объектах, поэтому оно является предпочтительным", - приводит агентство текст заявления экспертов.

В свою очередь глава оргкомитета Олимпиады "Токио-2020" Сэйко Хасимото сообщила, что экспертная точка зрения будут рассмотрена при вынесении окончательного решения по этому вопросу на заседании организаторов Игр.

Между тем 17 июня премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что правила проведения спортивных мероприятий в условиях пандемии в Японии будут распространяться и на Олимпийские игры в Токио - местные зрители смогут посещать соревнования при условии выполнения определенных требований. Глава японского правительства фактически подтвердил появившуюся ранее в местных СМИ информацию о том, что местных зрителей все-таки допустят на соревнования Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
17 июня 2021 г. 11:04
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
16 июня 2021 г. 20:19
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
16 июня 2021 г. 16:36
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
16 июня 2021 г. 15:29
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
16 июня 2021 г. 01:32
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
15 июня 2021 г. 15:33
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
15 июня 2021 г. 13:25
Шуша сегодня - ФОТО
ФотоШуша сегодня - ФОТО
15 июня 2021 г. 12:12
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
14 июня 2021 г. 15:23
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi