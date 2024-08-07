В Париже задержали торговца поддельными олимпийскими медалями

Правоохранители задержали мужчину, который торговал во французской столице поддельными олимпийскими медалями.
Как передает Report, об этом сообщил Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.
Согласно информации, подозреваемого в преступлении 39-летнего бразильца, прибывшего во Францию за несколько дней до открытия Олимпийских игр, поймали с поличным на улице Берси в 12-м округе Парижа, при нем были обнаружены 11 фальшивых медалей.
В ходе обыска в его арендованной квартире следователи обнаружили 198 целых медалей со шнуром, 666 неполных медалей без шнура, 655 украшений и 727 шнуров с эмблемой "Париж-2024", а также 1340 евро наличными и фальшивая банкнота номиналом 500 евро.
Мужчина был взят под стражу на время расследования, говорится в сообщении.
Ранее в Париже возбудили шесть дел о продаже поддельных билетов на Олимпиаду. В частности, 19-летняя девушка отдала €870 за билеты с фальшивыми QR-кодами, которые она нашла на фейковом сайте.
Также в полицейский участок с заявлениями о пропаже личных вещей пришли спортсмены и тренеры, проживающие в Олимпийской деревне. Например, регбист из Японии потерял драгоценности и недосчитался 3 тыс. евро, которые хранились в его апартаментах.