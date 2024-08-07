В Париже задержали торговца поддельными олимпийскими медалями

Правоохранители задержали мужчину, который торговал во французской столице поддельными олимпийскими медалями.

Правоохранители задержали мужчину, который торговал во французской столице поддельными олимпийскими медалями.

Как передает Report, об этом сообщил Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

Согласно информации, подозреваемого в преступлении 39-летнего бразильца, прибывшего во Францию за несколько дней до открытия Олимпийских игр, поймали с поличным на улице Берси в 12-м округе Парижа, при нем были обнаружены 11 фальшивых медалей.

В ходе обыска в его арендованной квартире следователи обнаружили 198 целых медалей со шнуром, 666 неполных медалей без шнура, 655 украшений и 727 шнуров с эмблемой "Париж-2024", а также 1340 евро наличными и фальшивая банкнота номиналом 500 евро.

Мужчина был взят под стражу на время расследования, говорится в сообщении.

Ранее в Париже возбудили шесть дел о продаже поддельных билетов на Олимпиаду. В частности, 19-летняя девушка отдала €870 за билеты с фальшивыми QR-кодами, которые она нашла на фейковом сайте.

Также в полицейский участок с заявлениями о пропаже личных вещей пришли спортсмены и тренеры, проживающие в Олимпийской деревне. Например, регбист из Японии потерял драгоценности и недосчитался 3 тыс. евро, которые хранились в его апартаментах.