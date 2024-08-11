В Париже началась церемония закрытия Олимпийских игр

Церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр стартовала в Париже (Франция).

Церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр стартовала в Париже (Франция).

Как передает Report, мероприятие проходит на стадионе "Стад де Франс".

Сообщается, что во время этого парада нести флаг Азербайджана будут серебряный призер ОИ-2024 по тхэквондо Гашим Магомедов и член групповой сборной по художественной гимнастике, занявшей 5-е место на соревнованиях по художественной гимнастике, Зейнаб Гумматова.

Отметим, что азербайджанские спортсмены завоевали 7 медалей на летних Олимпийских играх "Париж-2024" и разделили 30-31 места с Хорватией. Олимпийскими чемпионами в составе сборной Азербайджана стали дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 килограмма) и Зелим Коцоев (100 килограммов). Серебро завоевали таэквондист Гашим Магомедов (58 килограммов) и боксер Альфонсо Домингес (92 килограмма), бронзовые медали завоевали борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 килограммов), борцы вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 килограммов) и Георгий Мешвильдишвили (125 килограммов).

На этих летних Олимпийских играх Азербайджан представляли 48 спортсменов в 15 видах спорта.