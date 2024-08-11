О нас

В Париже началась церемония закрытия Олимпийских игр

В Париже началась церемония закрытия Олимпийских игр Церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр стартовала в Париже (Франция).
Командные
11 августа 2024 г. 23:29
В Париже началась церемония закрытия Олимпийских игр

Церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр стартовала в Париже (Франция).

Как передает Report, мероприятие проходит на стадионе "Стад де Франс".

Сообщается, что во время этого парада нести флаг Азербайджана будут серебряный призер ОИ-2024 по тхэквондо Гашим Магомедов и член групповой сборной по художественной гимнастике, занявшей 5-е место на соревнованиях по художественной гимнастике, Зейнаб Гумматова.

Отметим, что азербайджанские спортсмены завоевали 7 медалей на летних Олимпийских играх "Париж-2024" и разделили 30-31 места с Хорватией. Олимпийскими чемпионами в составе сборной Азербайджана стали дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 килограмма) и Зелим Коцоев (100 килограммов). Серебро завоевали таэквондист Гашим Магомедов (58 килограммов) и боксер Альфонсо Домингес (92 килограмма), бронзовые медали завоевали борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 килограммов), борцы вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 килограммов) и Георгий Мешвильдишвили (125 килограммов).

На этих летних Олимпийских играх Азербайджан представляли 48 спортсменов в 15 видах спорта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXXXIII Yay Olimpiya Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilir

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
6 августа 2024 г. 16:35
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 августа 2024 г. 15:46
Израиль довел до Ирана и Хезболлах, что гибель мирных жителей является красной линией
Израиль довел до Ирана и "Хезболлах", что гибель мирных жителей является красной линией
8 августа 2024 г. 08:56
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
10 августа 2024 г. 13:04
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
7 августа 2024 г. 01:11
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
10 августа 2024 г. 09:57
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
8 августа 2024 г. 22:20
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
5 августа 2024 г. 22:10
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
10 августа 2024 г. 19:04
Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль
Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль
8 августа 2024 г. 02:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi