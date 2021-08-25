В Паралимпийской деревне у двух спортсменов выявлен коронавирус

Тесты на коронавирус двух спортсменов, находящихся на территории Паралимпийской деревне в Токио, дали положительные результаты.

Тесты на коронавирус двух спортсменов, находящихся на территории Паралимпийской деревне в Токио, дали положительные результаты.

Как передает Report, об этом говорится в отчете оргкомитета "Токио-2020".

Во вторник был выявлен первый случай заражения коронавирусом у спортсмена, находящегося в Паралимпийской деревне. В среду оргкомитет Игр сообщил о 16 новых случаях заражения, 11 из них были выявлены у лиц, которые не являются жителями Паралимпийской деревни.

Паралимпиада в Токио должна была пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год. Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября. На Играх будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.