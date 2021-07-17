В Олимпийской деревне выявили первый случай заражения COVID-19

Первый случай инфицирования коронавирусом был выявлен среди проживающих в Олимпийской деревне в Токио.

Первый случай инфицирования коронавирусом был выявлен среди проживающих в Олимпийской деревне в Токио.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на оргкомитет игр.

Отмечается, что положительный результат теста получил член иностранной сборной. В то же время, по данным источников телеканала, это не спортсмен. Представитель какой именно страны заразился коронавирусом, не указывается.

Ранее инфекция уже выявлялась у спортсменов и членов команд, прибывших в Японию для участия в Играх, однако это происходило либо в аэропорту по прилете, либо в местах предварительного размещения сборных. Нынешний случай - первый, когда заражение фиксируется непосредственно в Олимпийской деревне.

До настоящего момента коронавирус был обнаружен у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России.