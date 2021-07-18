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В Олимпийской деревне в Токио COVID-19 обнаружили еще у двух спортсменов

В Олимпийской деревне в Токио COVID-19 обнаружили еще у двух спортсменов Положительный тест на коронавирус выявили у двух иностранных спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни Харуми (Нarumi) в Токио.
Командные
18 июля 2021 г. 07:33
В Олимпийской деревне в Токио COVID-19 обнаружили еще у двух спортсменов

Положительный тест на коронавирус выявили у двух иностранных спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни Харуми (Нarumi) в Токио.

Как передает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Оргкомитета игр "Токио-2020".

Первый подобный случай выявили 17 июля. Всего с момента прибытия спортсменов в Японию COVID-19 обнаружили у четверых спортсменов, трое их которых живут в Олимпийской деревне, а также у 16 членов персонала команд, четверых журналистов и 29 подрядчиков - всего 55 человек. Личные данные инфицированных не приводятся.

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