В Олимпийской деревне в Токио COVID-19 обнаружили еще у двух спортсменов

Положительный тест на коронавирус выявили у двух иностранных спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни Харуми (Нarumi) в Токио.

Положительный тест на коронавирус выявили у двух иностранных спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни Харуми (Нarumi) в Токио.

Как передает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Оргкомитета игр "Токио-2020".

Первый подобный случай выявили 17 июля. Всего с момента прибытия спортсменов в Японию COVID-19 обнаружили у четверых спортсменов, трое их которых живут в Олимпийской деревне, а также у 16 членов персонала команд, четверых журналистов и 29 подрядчиков - всего 55 человек. Личные данные инфицированных не приводятся.