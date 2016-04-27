В ноябре состоятся II Детские паралимпийские спортивные игры

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В ноябре текущего года состоятся II Детские паралимпийские спортивные игры, организованные Национальным паралимпийским комитетом Азербайджанкой Республики совместно с Azercell Telecom.

Как сообщили Report в компании, в программу этих игр также включат две дополнительные дисциплины, в которых смогут состязаться молодые атлеты.

По словам первого вице-президента Национального паралимпийского комитета Натика Гасымова, начиная с текущего года, Детский паралимпийский комитет включил в программу соревнований вид спорта под названием голбол для атлетов с ограниченным зрением: "Помимо этого, мы также включили в программу соревнований спортивные танцы на инвалидной коляске. Детский паралимпийский комитет уже начал подготовительные работы для привлечения молодых спортсменов к этим видам спортивных соревнований. Комитет, который объединяет до 50 молодых спортсменов, в течении текущего года порадует своих членов различными интересными мероприятиями и новыми проектами".

Отметим, что на прошлогодних I Паралимпийских спортивных играх молодые спортсмены попробовали свои силы в таких дисциплинах как дзюдо, бочча, теннис и плавание.

Детский паралимпийский комитет, с 2014-го года поддерживаемый Azercell Telecom, объединяет детей и молодых людей из различных регионов нашей страны. Около 50 детей обрели возможность заниматься спортом в Комитете, а также представлять Азербайджан на различных международных соревнованиях.