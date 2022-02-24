В Норвегии призвали перенести все соревнования из России

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Рёсте обратился в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с призывом перенести все соревнования из России из-за ситуации в Донбассе.

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Рёсте обратился в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с призывом перенести все соревнования из России из-за ситуации в Донбассе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее портал fasterskier.com со ссылкой на слова директора по лыжным гонкам FIS Пьера Миньери сообщил, что организация изучает варианты с переносом финала Кубка мира сезона-2021/22, который должен пройти в Тюмени, на фоне опасений роста напряженности между Россией и Украиной.

После этого в пресс-службе FIS заявили РИА Новости, что не намерены менять календарь Кубка мира по лыжным гонкам, пока сохраняются безопасность участников и нормальная логистика.

"Драматическое развитие событий произошло очень быстро. Поэтому сегодня рано утром я отправил электронное письмо в FIS, в котором просил принять быстрое решение. Безопасность наших спортсменов – это самое главное, но есть и нечто большее. Сейчас спорт не может быть нейтральным", - приводит слова Рёсте NRK со ссылкой на телеканал NTB.

В феврале "Солнечная Долина" и Ярославль должны принять этапы Кубка мира по фристайлу, а Москва - соревнования по сноуборду. В марте в столице запланирован этап Кубка мира по фристайлу, а в Нижнем Тагиле и Чайковском - по прыжкам на лыжах с трамплина. Также в Тюмени должен пройти финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22.