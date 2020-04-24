В нынешнем сезоне в первенстве Нидерландов не будет чемпиона - ОФИЦИАЛЬНО

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии.
Как передает Report, чемпион первенства не будет определен. Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире, сообщает пресс-служба организации.
KNVB был вынужден пойти на такой шаг из-за указа властей о запрете проведения профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября.
Отметим, что большинство футбольных чемпионатов приостановлены из-за угрозы распространения инфекции COVID-19.