Наверх

В нынешнем сезоне в первенстве Нидерландов не будет чемпиона - ОФИЦИАЛЬНО

В нынешнем сезоне в первенстве Нидерландов не будет чемпиона

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии.

Как передает Report, чемпион первенства не будет определен. Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире, сообщает пресс-служба организации.

KNVB был вынужден пойти на такой шаг из-за указа властей о запрете проведения профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября.

Отметим, что большинство футбольных чемпионатов приостановлены из-за угрозы распространения инфекции COVID-19.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!