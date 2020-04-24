В нынешнем сезоне в первенстве Нидерландов не будет чемпиона - ОФИЦИАЛЬНО

В нынешнем сезоне в первенстве Нидерландов не будет чемпиона

24 апреля, 2020 23:34

https://report.az/storage/news/2421aad906fc85cf9cd08cfb86710d82/67586b13-0b40-45b4-9b3e-fe0877581ede_292.jpg Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Как передает Report, чемпион первенства не будет определен. Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире, сообщает пресс-служба организации. KNVB был вынужден пойти на такой шаг из-за указа властей о запрете проведения профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября. Отметим, что большинство футбольных чемпионатов приостановлены из-за угрозы распространения инфекции COVID-19.

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