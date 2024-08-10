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В МОК признали, что Олимпиада в Париже не прошла идеально

В МОК признали, что Олимпиада в Париже не прошла идеально Организационный комитет Олимпиады в Париже во многом успешно справился с организацией Игр, однако не все прошло идеально.
Командные
10 августа 2024 г. 21:39
В МОК признали, что Олимпиада в Париже не прошла идеально

На Олимпиаде в Париже не все прошло идеально.

Как передает Report, об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава координационной комиссии по подготовке Игр Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан.

"Конечно, мы признаем, что, откровенно говоря, не все было идеально. Вы понимаете, какая сложная задача стояла перед оргкомитетом - эффективно подготовиться к работе с первого дня более чем 68 сессий, принять 800 тыс. зрителей, более 5 000 аккредитованных журналистов и 14 тыс. человек в Олимпийской деревне. Как только Игры начались, некоторые планы неизбежно потребовали корректировки", - сказал он.

Бекерс-Вьежан отметил, что корректировки произошли, к примеру, в вопросах транспорта, или в зоне отдыха, а ряд приложений функционировали не по плану.

"Но теперь мы знаем, что можем провести Игры более эффективно, с меньшими затратами и с большей устойчивостью. Мы адаптировали эти Игры", - подытожил он.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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