В МОК признали, что Олимпиада в Париже не прошла идеально

Организационный комитет Олимпиады в Париже во многом успешно справился с организацией Игр, однако не все прошло идеально.

На Олимпиаде в Париже не все прошло идеально.

Как передает Report , об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава координационной комиссии по подготовке Игр Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан.

"Конечно, мы признаем, что, откровенно говоря, не все было идеально. Вы понимаете, какая сложная задача стояла перед оргкомитетом - эффективно подготовиться к работе с первого дня более чем 68 сессий, принять 800 тыс. зрителей, более 5 000 аккредитованных журналистов и 14 тыс. человек в Олимпийской деревне. Как только Игры начались, некоторые планы неизбежно потребовали корректировки", - сказал он.

Бекерс-Вьежан отметил, что корректировки произошли, к примеру, в вопросах транспорта, или в зоне отдыха, а ряд приложений функционировали не по плану.

"Но теперь мы знаем, что можем провести Игры более эффективно, с меньшими затратами и с большей устойчивостью. Мы адаптировали эти Игры", - подытожил он.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.