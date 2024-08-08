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В МОК обнаружили почти 100 тыс. случаев травли спортсменов в интернете

В МОК обнаружили почти 100 тыс. случаев травли спортсменов в интернете Свыше 97 тыс. постов, содержащих травлю спортсменов в интернете, было обнаружено с начала Олимпийских игр в Париже.
Командные
8 августа 2024 г. 13:50
В МОК обнаружили почти 100 тыс. случаев травли спортсменов в интернете

Свыше 97 тыс. постов, содержащих травлю спортсменов в интернете, обнаружено с начала Олимпийских игр в Париже.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил директор по информационным технологиям Международного олимпийского комитета (МОК) Иларио Корна.

"Не стоит забывать, что спортсмены стоят в центре всех наших усилий, и благодаря искусственному интеллекту мы помогаем им в вопросе защиты от кибернападок. С начала Игр система проанализировала свыше 1,5 млн постов, было определено свыше 97 тыс. потенциально агрессивных и неприятных постов для дальнейшего анализа", - сказал Корна.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

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Версия на английском языке IOC uncovers nearly 100,000 cases of online athlete harassment

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