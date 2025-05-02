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В Мингячевире прошла церемония закрытия международный регаты "Кубок президента-2025"

В Мингячевире прошла церемония закрытия международный регаты "Кубок президента-2025" В Мингячевире прошла церемония закрытия международной регаты по гребле "Кубок президента-2025", посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Командные
2 мая 2025 г. 20:46
В Мингячевире прошла церемония закрытия международный регаты Кубок президента-2025

В Мингячевире прошла церемония закрытия международной регаты по гребле "Кубок президента-2025", посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, мероприятие прошло в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр".

Победителям были вручены кубки. В гребле на байдарках и каноэ победила сборная Узбекистана, а команда Грузии завоевала кубок в академической гребле.

Азербайджанская сборная завершила турнир с 15 медалями (одна золотая, семь серебряных и семь бронзовых).

Помимо Азербайджана, свое мастерство на различных дистанциях показали спортсмены из Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, Южно-Африканской Республики, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

"Кубок президента-2025" завершился шоу-программой и фейерверком.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə "Prezident Kuboku-2025" beynəlxalq turnirinin bağlanış mərasimi keçirilib

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