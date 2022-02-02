В Китае стартовала эстафета олимпийского огня

Первый этап стартовал сегодня у южных ворот Олимпийского лесного парка.

Первый этап стартовал сегодня у южных ворот Олимпийского лесного парка.

Как передает Report, к вечеру факел, который получил название "Летящий", должны будут доставить в парк "Шоуган" на западе Пекина, где находятся здания Оргкомитета Игр.

Завтра огонь отправится в уезд Яньцин, где расположен второй олимпийский кластер. А третий этап эстафеты пройдет в городе Чжанцзякоу. 4 февраля огонь доставят на церемонию открытия XXIV зимней Олимпиады, которая пройдет в Олимпийском парке.

Отметим, что из-за пандемии эстафету пришлось сократить до трех дней. Всего в эстафете примут участие около 1,2 тыс. факелоносцев в возрасте от 14 до 86 лет. Кроме того, впервые в истории состоится передача олимпийского факела от робота к роботу.